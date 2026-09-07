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Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Demirci Mahallesi Duman Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 7 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Özlüce Mahallesi Çiçek Caddesi ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 7 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 ile 21.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

ORHANGAZİ

Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile O 37 Dinlenme Tesisleri civarında BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 7 Eylül 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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