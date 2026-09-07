Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen ve daha önce Fenerbahçe’de de oynamış olan Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova’dan transfer ettiği genç Rus orta saha Aleksey Batrakov hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''MÜKEMMEL BİR FUTBOLCU''

Djiku, normalde başka oyuncuları değerlendirmeyi pek sevmediğini ancak Batrakov'a parantez açılması gerektiğini ifade ederek, "Normalde başka oyuncuları değerlendirmeyi pek sevmem ama Batrakov gerçekten birçok iyi özelliğe sahip olan, mükemmel bir futbolcu. Türkiye'de oynamayı hak ediyor. Galatasaray'da çok başarılı olabilir.'' dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara transfer olan 21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinin ardından iki maçta forma giydi. Batrakov, şu ana dek skor katkısında bulunamadı.