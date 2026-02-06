Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Şubat Bursa'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi

Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 29 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Şubat 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi

Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 8 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 18 Şubat 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi

Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 29 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 9 Şubat 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Nilüfer İlçesi

23 Nisan Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Şubat 2026 saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi 6 Şubat 2026 saat 19.30

Nilüfer ilçesi C4 B56 alt bölgesinde yer alan 23 Nisan Mahallesi 258. Sokak ve civarında, meydana gelen arıza nedeniyle 6 Şubat 2026 tarihinde 10.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.