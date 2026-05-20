Ankara'da göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı

ANKARA'da sağanak yağış etkili oldu. Altındağ ilçesinde bir vatandaş, yağış sonrası göle dönen yolda olta ile balık tutmaya çalıştı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı ilçelerde bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Ayrıca Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, yağışın ardından göle dönen yola olta atıp, balık tutmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

