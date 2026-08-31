Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Yıldırım

Yavuzselim Mahallesi 1. Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.