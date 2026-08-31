Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu, 241 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİLER

Faciaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde geminin yan yattığı görüldü. Ayrıca ters dönen geminin üstüne çıkan yolcuların çığlık çığlığa yardım istediği görüldü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SON DURUM

Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

Nuray Zeytun

Nihat Balyemez

Reyhan Verim

Gülcan Gürel

Hüseyin Özdemir

Fahri Ateş

Nisa Toker

Nurcan Haliloğlu

ARANAN 20 KAYIP YOLCU

Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:

Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan – KKTC

Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt – KKTC

Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI

Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı ile liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.

Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan 9 kişi için 3'er gün ek gözaltı süresi verirken, 2 liman yetkilisinin aralarında bulunduğu 5 kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılması sırasında bazı yolcu yakınlarının tepki gösterdiği görüldü.

LİMAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com