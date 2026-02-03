Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanabilir.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Züferbey

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak su kesintisi yaşanabilir.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması önemle rica olunur.

Nilüfer – İhsaniye

Nilüfer ilçesi C3_B48 alt bölgesinde yer alan İhsaniye Mahallesi Ömür Sokak ve civarında meydana gelen arıza çalışması nedeniyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – Konak

Nilüfer ilçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi Burçak Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması sebebiyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi olacaktır.

Nilüfer – Üçevler

Nilüfer ilçesi C4_B51 alt bölgesinde yer alan Üçevler Mahallesi Damar Sokak ve civarında gerçekleştirilecek arıza çalışması nedeniyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 09.40 ile 12.40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Akpınar

Osmangazi ilçesi C4_B26 alt bölgesinde bulunan Akpınar Mahallesi Altınova Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması sebebiyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Osmangazi ilçesi C4_GEÇ alt bölgesinde yer alan Demirtaş Barbaros Mahallesi 1. Kervan Sokak ve civarında yapılacak arıza çalışmaları nedeniyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 11.30 ile 12.30 saatleri arasında su kesintisi olacaktır.

Osmangazi – Hamitler

Osmangazi ilçesi C3_B45 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi Aladağ Sokak ve çevresinde gerçekleştirilecek arıza çalışması sebebiyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 17.15 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Ertuğrulgazi (Kanuni Caddesi)

Yıldırım ilçesi G3_D03 alt bölgesinde yer alan Ertuğrulgazi Mahallesi Kanuni Caddesi ve civarında yapılacak arıza çalışmaları nedeniyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 15.40 ile 16.40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Ertuğrulgazi (Eti ve Ertuğrulgazi Sokakları)

Yıldırım ilçesi G3_D03 alt bölgesinde bulunan Ertuğrulgazi Mahallesi Eti ve Ertuğrulgazi sokakları civarında yürütülecek arıza çalışmaları sebebiyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 12.10 ile 15.10 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Vatan

Yıldırım ilçesi C4_D19 alt bölgesinde yer alan Vatan Mahallesi 3. Sevenler Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle, 3 Şubat 2026 tarihinde 15.30 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.