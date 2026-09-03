Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

30 Ağustos Zafer Mahallesi Atlıçayır Bulvarı ve çevresinde 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

OSMANGAZİ

Dürdane Mahallesi Köy İçi Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Gökçeören Mahallesi Köy İçi ve çevresinde arıza nedeniyle 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Yavuzselim Mahallesi 1. Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve çevresinde, kanalizasyon çalışmaları kapsamında 31 Ağustos 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında her gün 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.