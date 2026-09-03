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Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı

Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dorgeles Nene'nin evinde de sarı-lacivertli formayla vakit geçirdiği görüldü. Nene'nin Fenerbahçe formasını günlük hayatında da tercih etmesi sarı-lacivertli taraftarların hoşuna giderken, yıldız futbolcunun bu karesine beğeni yağdı.

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, bu kez saha dışındaki görüntüsüyle dikkat çekti. Yıldız futbolcunun evinde çekilen karede sarı-lacivertli formayı üzerinden çıkarmadığı görüldü.

EVDE DE FENERBAHÇE FORMASIYLA

Nene'nin evinde de Fenerbahçe formasıyla dolaşması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Görüntüde futbolcunun yanında bulunan kişiyle bir forma üzerinde çalıştığı görülüyor. Nene'nin arkasındaki rafta ise Fenerbahçe formasıyla yer aldığı özel futbolcu kartı bulunuyor. Sarı-lacivertli formayı evinde de giymesi Fenerbahçeli taraftarların hoşuna giderken, Nene'nin bu karesine beğeni yağdı.

Kaynak: Haberler.com
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