Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Aralık su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 18.00

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 29 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 29 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde 29 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 29 Aralık 2025 saat 19.45

Planlanan bitiş tarihi 29 Aralık 2025 saat 20.45

Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B106 Sokak ve çevresinde, C 3 D 23 alt bölgesinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 29 Aralık 2025 tarihinde 19.45 ile 20.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.