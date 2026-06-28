Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Akhisar Mahallesi, Emir Sokak ve Bahadır Sokak civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 21 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 27 Haziran 2026 ile 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER

Altınşehir Mahallesi 211. Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 13.15 ile 15.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Balkan Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 29 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 22 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 27 Haziran 2026 ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Aksungur Mahallesi Somuncubaba Sokak ve civarında, arıza nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 27 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Eğitim Mahallesi Güzel Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Mollaarap Mahallesi Balabancık Sokak ve civarında, arıza çalışmaları nedeniyle 28 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 12.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yavuzselim Mahallesi İtimat Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 10.45 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

75. Yıl Mahallesi ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 27 Haziran 2026 tarihinde 18.30 ile 20.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.