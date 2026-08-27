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Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Balat Mahallesi Gündoğdu Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yüzüncüyıl Mahallesi Prof. Dr. Erdal İnönü Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 17.45 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YENİŞEHİR

Kavaklı Mahallesi ve çevresinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle 21 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

YILDIRIM

Karapınar Mahallesi'nin bir bölümünde, debimetre değişimi ve yeni imalat çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yeşim Tekstil ve Et Balık Kurumu çevresi ile Ankara Yolu Caddesi'nin güneyi, Deliçay'ın doğusu, 21. Cadde'nin batısı, 167. ve 168. sokaklar ile 22. ve 158. caddelerin kuzeyinde kalan bölge etkilenecektir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebileceğinden, abonelerin musluklarını kapalı tutmaları önerilmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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