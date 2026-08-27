Keban Baraj Gölü manzaralı dağ dibinde stat

Elazığ'ın Keban ilçesinde yer alan, dağın dibine kurulu yapısı ve Keban Baraj Gölü manzarasıyla öne çıkan Mehmetçik Stadyumu havadan görüntülendi.

KEBAN BARAJ GÖLÜ MANZARALI STAT

Dron ile kaydedilen görüntülerde, stadın dağ yamacındaki konumu ve baraj ile olan yakınlığı yer aldı. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşası döneminde santralde çalışan işçiler ile ilçe halkı için dağ yamacı düzleştirilerek kurulan tesis, yürütülen çalışmalarla amatör futbol müsabakalarına uygun hale getirildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kısa süre içerisinde ilgi gören görüntüler büyük beğeni topladı. Futbolseverler yaptığı yorumlarla stadın konum olarak harika bir yerde olduğunu vurguladı.