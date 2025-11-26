Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi: 25.11.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 08.00

Kesim tarihi: 25.11.2025 saat 08.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 25 Kasım 2025 saat 08.00 ile 26 Kasım 2025 saat 08.00 arasında İnegöl ilçesinin Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahallenin alt kısmı ve Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi'nde yirmi dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında ise zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı gerekli müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla İnegöl ilçesinin Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ile çevresinde 17 Kasım 2025 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Karacabey – Gölecik

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 08.00

Karacabey ilçesinin Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahallelerinde kaptaj temizliği çalışması nedeniyle 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi : 26.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 07.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içmesuyu hatlarında ortaya çıkabilecek arızalara müdahale edilebilmesi amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri ile çevresinde 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – Kültür

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 12.50

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 15.30

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 12.50

Nilüfer ilçesinde C4 B 52 alt bölgesinde bulunan Kültür Mahallesi Birinci Akın Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 26 Kasım 2025 tarihinde saat 12.50 ile 15.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Güneştepe

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 16.30

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 15.30

Osmangazi ilçesinde C4 B20 alt bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi Baydemir Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 26 Kasım 2025 tarihinde saat 15.30 ile 16.30 arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Yıldırım – Eğitim

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 15.00

Yıldırım ilçesinde C1 D07 alt bölgesinde bulunan Eğitim Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Değirmenlikızık Mahallesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 26 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – 152 Evler

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 14.10

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 16.10

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 14.10

Yıldırım ilçesinde C3 D12 alt bölgesinde bulunan 152 Evler Mahallesi Dumlupınar Sokak ile Eğitim Mahallesinin bir kısmında arıza çalışması nedeniyle 26 Kasım 2025 tarihinde saat 14.10 ile 16.10 arasında su kesintisi uygulanacaktır.