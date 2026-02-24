Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi

Başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Bitiş tarihi 2 Mart 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi

Başlangıç tarihi 24 Şubat 2026 saat 12.45

Bitiş tarihi 24 Şubat 2026 saat 17.45

Kesim tarihi 24 Şubat 2026 saat 12.45

Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 204. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 24 Şubat 2026 tarihinde 12.45 ile 17.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

