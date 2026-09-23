Bursa BUSKİ su kesintisi! 23 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey

Karacabey ilçesine bağlı Doğla Mahallesi'nde depo tahliyesi nedeniyle 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca mahallelerinde, su alma yapısında oluşan bulanıklık nedeniyle 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla su kesintisi yapılacaktır. Suyun bulanıklık giderildikten sonra verilecek olması nedeniyle kesin bir su verilme saati bulunmamaktadır. Kesintinin 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'a kadar sürmesi planlanmaktadır.

Nilüfer

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Caddesi, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ile çevresini etkileyecektir. Kesintinin 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılması planlanmaktadır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Hakimiyet Caddesi, 1. Kavaklı Caddesi, Hürriyet Caddesi, 1. Özen Sokak, Hocacılar Sokak, 3. Dumlupınar Caddesi ve çevresini etkileyecektir. Kesintinin 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılması planlanmaktadır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.