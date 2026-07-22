Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer

Demirci Mahallesi Duyumlu Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum'un yıldız ismi ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

Her şeyi kendi imkanlarıyla kurdular ama sayaç takılacak

Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı

Yurt dışında Türk vatandaşları kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı

Mahalleliyi sokağa döken olay! Çığlıkları duyan önünde toplandı
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti