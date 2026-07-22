Murat Ongun CHP'den istifa etti

Özgür Özel’in CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kuracaklarını açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Bu gelişmenin hemen sonrasında, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da CHP ile yollarını ayırdığını duyurdu.

MURAT ONGUN'DAN SERT İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifasına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı: "Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum." Ongun’un bu hamlesi parti içerisindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

"Bu zor dilekçeyi yazarken Metin Altıok'un mısrası dilimde dolanıyor. 'Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor.' Yüreğimin küfünü bu istifa dilekçesiyle, silip atıyorum.

"EŞEK DİLİ YEMEDİM Kİ SESİM ÇIKMASIN"

Parti üyeliğimden istifa ediyor ve bu istifa metnini üzülerek Türkiye'nin en başarılı ilçe örgütüne gönderiyorum.

CHP'ye hizmet, birilerinin övünç nişanesi yaptığı gibi salt zaman meselesi değildir. Başarı meselesidir. Milyonlarca CHP'linin on yıllardır beklediği başarıları, Beylikdüzü CHP örgütü ve lideri Sayın Ekrem İmamoğlu bu parti mensuplarına yaşatmıştır.

Hal böyleyken; Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir.

Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüz binlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir."

Kaynak: Haberler.com