Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi 25 Kasım 2025 saat 08.00

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 08.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbül Caddesi ve çevresinde 24 Kasım 2025 saat 08.00 ile 25 Kasım 2025 saat 08.00 arasında yirmi dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi, Cumhuriyet ve Sinanbey Mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 27 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 17 Kasım 2025 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri

Planlanan başlangıç tarihi 11 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 11 Kasım 2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 11 Kasım 2025 ile 24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi – Kükürtlü Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 22 Kasım 2025 saat 15.20

Planlanan bitiş tarihi 22 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 22 Kasım 2025 saat 15.20

Osmangazi ilçesi C4 C alt bölgesinde bulunan Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 22 Kasım 2025 tarihinde 15.20 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Ulus Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 22 Kasım 2025 saat 12.30

Planlanan bitiş tarihi 22 Kasım 2025 saat 19.00

Kesim tarihi 22 Kasım 2025 saat 12.30

Yıldırım ilçesi C4 D25 alt bölgesinde bulunan Ulus Mahallesi Su Deposu Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 22 Kasım 2025 tarihinde 12.30 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.