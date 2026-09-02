Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Yunuseli Mahallesi Yeniköy Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 17.40 ile 19.40 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yunuseli Mahallesi Yeniköy Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 ile 19.45 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Sakarya Mahallesi Mermer Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 2 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yavuzselim Mahallesi 1. Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve çevresinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.