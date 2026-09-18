Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Eylül su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:
Nilüfer
Çamlıca Mahallesi Ata Cadde ve civarında arıza çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım
Karapınar Mahallesi E208. Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Millet Mahallesi Onurlu Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Ulus Mahallesi 3. Uslu Sokak ve civarında arıza nedeniyle 18 Eylül 2026 tarihinde saat 17.40 ile 18.40 arasında su kesintisi uygulanacaktır.