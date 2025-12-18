Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi

18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, TEDAŞ çalışması sırasında içme suyu ana hattına verilen hasar nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Kesim saati 11.00'dir.

İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve çevresi

06 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması ihtimali nedeniyle bu kesintiler uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarı etkilenecektir.

Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ve çevresi

13 Aralık 2025 ile 20 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle kesinti uygulanabilecektir.

Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi ve Metal Sanayi Bölgesi bu çalışmalardan etkilenebilecektir.

Tedbirli olunması rica olunur.

İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi ve çevresi

18 Aralık 2025 ile 25 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle kesinti yaşanabilecektir.

Turgutalp Mahallesi ile birlikte Sinanbey, Orhaniye ve Kemalpaşa Mahalleleri ve civarı etkilenebilecektir.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve çevresi

18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle kesinti uygulanabilecektir.

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklar etkilenebilecektir.

Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.