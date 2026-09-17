Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer

Gümüştepe Mahallesi'nde, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecektir. Etkilenecek bölge, Beydağ Sokak'ın doğusu ile Ressam İbrahim Balaban Caddesi'nin batısı arasında kalan Harmanlar Caddesi ve civarını kapsamaktadır. Vatandaşların bu süre zarfında tedbirli olmaları rica edilmektedir.