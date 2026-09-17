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TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı

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TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
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Esenyurt’ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında TIR alev topuna dönerken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

Esenyurt’ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında TIR alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

TIR BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU 

Esenyurt’ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler aracın tamamını sardı.

EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI 

TIR’ın alev alev yanması nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşım kontrollü şekilde yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen TIR’daki yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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