Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUDANYA – BADEMLİ

Planlanan başlangıç tarihi 07 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 21 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi 07 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde 07 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY

Planlanan başlangıç tarihi 08 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 18 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi 08 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 08 Şubat 2026 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA – ZÜFERBEY

Planlanan başlangıç tarihi 10 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 20 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi 10 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 10 Şubat 2026 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

OSMANGAZİ – GÜNEŞTEPE

Planlanan başlangıç tarihi 14 Şubat 2026 saat 13.30

Planlanan bitiş tarihi 14 Şubat 2026 saat 17.00

Kesim başlangıç tarihi 14 Şubat 2026 saat 13.30

Osmangazi ilçesi C4 B24 alt bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Şubat 2026 tarihinde 13.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.