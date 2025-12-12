Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç tarihi ve saati: 6 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi ve saati: 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle; İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Başlangıç tarihi ve saati: 13 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi ve saati: 20 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle; İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Mahallesi

Başlangıç tarihi ve saati: 8 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi ve saati: 17 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle; Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi

Kesinti tarihi: 12 Aralık 2025

Kesinti saati: 13.15 ile 16.30 arası

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Elmas Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Aralık 2025 tarihinde 13.15 ile 16.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi

Kesinti tarihi: 12 Aralık 2025

Kesinti saati: 16.00 ile 17.00 arası

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kanal Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.