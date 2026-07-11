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Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevredeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Çalışmaların 13 Temmuz 2026 saat 19.00'da tamamlanması planlanmaktadır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

NİLÜFER

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde, 7 Temmuz 2026 ile 11 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Çalışmaların 11 Temmuz 2026 saat 18.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevredeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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