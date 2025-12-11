Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır.İşte güncel su kesintileri:

İnegöl Cumhuriyet Mahallesi Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içmesuyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak İnegöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde su kesintileri yaşanabilecektir.

Kesinti, 6 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir. Bu tarihler arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su verilemeyeceği için vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

Mustafakemalpaşa Hamzabey Mahallesi Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında ortaya çıkabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda su kesintileri meydana gelebilecektir.

Kesinti, 8 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 17 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir. Bu süre içinde her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacağından vatandaşların önlem almaları önemle rica olunur.