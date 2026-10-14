Burdur okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Burdur'da okul var mı yok mu (BURDUR VALİLİĞİ)?

Burdur'da 15 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağı, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Mevcut bilgilere göre Burdur Valiliği, eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklamadı. Komşu ya da farklı illerde alınan tatil kararları ise Burdur okullarını kapsamıyor. Burdur'da yarın ders var mı? Tüm detaylar haberimizde…

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

Burdur'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Burdur Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Burdur'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE BURDUR'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Burdur'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Burdur ilinin güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor. Ancak meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

BURDUR İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Burdur'da Merkez, Bucak, Gölhisar ve Tefenni başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Burdur için geçerli değil; Burdur'da okulların tatil edilebilmesi için Burdur Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

BURDUR OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Burdur Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.