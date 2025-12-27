İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran geniş çaplı operasyon, iş dünyası ve sosyal medya çevrelerinde ciddi bir sarsıntıya neden oldu. Uyuşturucu madde ticareti, fuhuşa teşvik, yer temini ve organizasyon suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada, hafta başında 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Burak Bozkurt tutuklandı mı? Yılmaz Burak Bozkurt neden tutuklandı? Detaylar...

BURAK BOZKURT TUTUKLANDI MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen isimlerden biri olan Yılmaz Burak Bozkurt, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 17 kişi arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk dosyası doğrultusunda mahkemeye çıkarılan Bozkurt hakkında tutuklama kararı verildi.

27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla cezaevine gönderilen şüpheliler listesinde Yılmaz Burak Bozkurt'un adı resmi olarak yer aldı. Böylece "Burak Bozkurt tutuklandı mı?" sorusu da netlik kazanmış oldu.

YILMAZ BURAK BOZKURT NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre tutuklulara yöneltilen suçlamalar, dosyanın temelini oluşturan ağır ceza maddeleri kapsamında değerlendirildi. Tutuklama kararına gerekçe gösterilen suçlamalar şu başlıklar altında toplandı:

Uyuşturucu madde imal ve ticareti

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel yer ve donanım sağlamak

Fuhuşa teşvik etmek ve aracılık yapmak

Kullanıcıların yakalanmasını zorlaştıracak önlemler almak

YILMAZ BURAK BOZKURT KİMDİR?

Yılmaz Burak Bozkurt, İstanbul merkezli yürütülen bu büyük soruşturma kapsamında adı geçen ve tutuklanan şüphelilerden biri olarak kamuoyunun gündemine geldi. Dosya kapsamında Bozkurt'un, soruşturmanın ana eksenini oluşturan uyuşturucu ve fuhuş ağı ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLEN 17 ŞÜPHELİ: TAM LİSTE AÇIKLANDI

27 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan ve cezaevine sevk edilen isimler şöyle sıralandı:

Hamdi Burak Beşer (İş İnsanı – MOMO Restoran Sahibi)

Mahmut Uğur Ziylan

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan (Model & Influencer)

Nuran Çokçalışkan (Oryantal)

Müzeyyen Karakan (Menajer)

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Işıl Işık

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt