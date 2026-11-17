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Sözcü Tv ve sozcu.com.tr'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasıyla birlikte, medya grubunun sahibi Burak Akbay yeniden gündeme geldi. Sözcü Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarıyla tanınan Akbay'ın hayatı, eğitim geçmişi ve medya sektöründeki çalışmaları merak ediliyor. Peki, Sözcü TV sahibi Burak Akbay kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? Detaylar...

SÖZCÜ TV'NİN SAHİBİ BURAK AKBAY KİMDİR?

Burak Akbay, 1 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk basınında "Gölge Adam" lakabıyla tanınan gazeteci ve yazar Ertuğrul Akbay'ın oğludur.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Burak Akbay, Maçka İlkokulu'ndan mezun oldu. Lise öğrenimini Özel Dost Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İsviçre'ye gitti. American College of Switzerland'da İngilizce ve Fransızca dillerinde pazarlama ve idari işletme eğitimi aldı.

Eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akbay, ticaret ve medya sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. Medya alanındaki çalışmalarına spor gazeteciliğiyle adım atan Akbay, ilerleyen dönemde farklı yayın organlarını bünyesinde bulunduran bir medya grubunun yapılanmasında yer aldı.

BURAK AKBAY KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Burak Akbay, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

BURAK AKBAY NERELİ?

Burak Akbay, İstanbul doğumludur. 1 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Akbay'ın eğitim hayatının ilk yılları da bu şehirde geçti.

BURAK AKBAY EŞİ KİM?

Burak Akbay'ın eşi Zeynep Akbay olarak belirtilmektedir.

SÖZCÜ TV KİMİN?

Sözcü TV, Sözcü Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren televizyon kanalıdır. Grubun yayın organları arasında Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi ve AMK Gazetesi de yer almaktadır.

Burak Akbay, medya sektöründeki faaliyetleri kapsamında bu yayın organlarının bulunduğu medya grubuyla tanınmaktadır. Sözcü TV'nin sahibi ve Sözcü Medya Grubu'nun yapısı, kanala ve sozcu.com.tr'ye TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından yeniden gündeme gelmiştir.

SÖZCÜ TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Sözcü TV'nin İstanbul'daki merkez binasında sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Kayyum kararının ardından Sözcü Medya Grubu'nun yapısı ve Burak Akbay'ın medya sektöründeki faaliyetleri yeniden araştırılmaya başlandı.