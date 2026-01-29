Haberler

Bugün yağmur var mı? 29 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
29 Ocak Perşembe günü yurt genelinde kış koşulları etkisini sürdürürken, hava durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İl il beklenen sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın seyri merak konusu olurken; meteoroloji yetkilileri olası ani hava değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Peki, bugün yağmur var mı? 29 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

29 Ocak Perşembe gününe ilişkin güncel hava durumu tahminleri, günlük programlarını planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde sıcaklık değişimleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken; uzmanlar hava koşullarında yaşanabilecek ani değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. İl il hava durumu detayları haberin devamında aktarılıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Evet. 29 Ocak Perşembe günü İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Zaman zaman rüzgârın da etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Evet. İzmir'de hafif ve yerel yağış geçişleri öngörülüyor. Yağmurun gün içinde kısa süreli ve etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Evet. Ankara'da yağmur ve yer yer karla karışık yağış ihtimali bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin hissedilebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Evet. Antalya genelinde sağanak yağmur bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Evet. Yalova'da da Marmara genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle gün boyunca sağanak yağmur görülmesi bekleniyor.

