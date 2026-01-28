Haberler

Bugün yağmur var mı? 28 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
28 Ocak Çarşamba günü hava durumu, kış mevsiminin etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Gün boyunca il il sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın şiddeti merak edilirken; meteoroloji uzmanları, ani değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Detaylı tahminler ve il bazında bilgiler haberin devamında yer alıyor. Peki, bugün yağmur var mı? 28 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

28 Ocak Çarşamba günü için yayımlanan güncel hava durumu raporları, günlük planlarını hava koşullarına göre ayarlamak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Gün boyu beklenen sıcaklık dalgalanmaları, olası yağışlar ve rüzgârın hızı öne çıkarken; meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Detaylı bilgiler haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Gün boyunca bulutlu bir hava ve aralıklı yağmur bekleniyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gökyüzü parçalı bulutlu olacak, yer yer hafif yağmur olasılığı bulunuyor. Genel olarak gün kuru geçebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkentte yağış ihtimali düşük; güneşli ve soğuk bir gün öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da hava parçalı bulutlu ve öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bulutlu bir gün ve akşam saatlerinde hafif yağmur beklentisi bulunuyor. Rüzgâr zaman zaman etkili olabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
