Bugün yağmur var mı? 24 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

24 Aralık'ta Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava durumu, gününü planlamak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Büyükşehirlerden kıyı bölgelerine kadar birçok kentte sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın seyri yakından izlenirken; hava koşullarında ani bir değişiklik olup olmayacağı da araştırılıyor. İl il güncel tahminler ve Türkiye geneline ilişkin hava durumu ayrıntıları haberin devamında paylaşılıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

24 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kış mevsiminin etkisiyle bazı bölgelerde bulutluluk artarken, yer yer yağış ihtimali de gündemde. Özellikle kıyı kesimlerinde yağmur olasılığı öne çıkarken, iç ve kuzey bölgelerde bulutlu ancak çoğunlukla yağışsız bir hava hakim. Gün boyunca hava koşullarında ani değişiklik ihtimaline karşı Meteoroloji ve resmi kaynakların takip edilmesi öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 24 Aralık Çarşamba günü yağmur beklentisi bulunmuyor. Kent genelinde havanın büyük ölçüde bulutlu seyretmesi beklenirken, zaman zaman güneşin kendini göstermesi de mümkün. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava serin hissedilebilir ancak gün içinde yağışa neden olacak belirgin bir sistem öngörülmüyor. Günlük yaşam ve ulaşım açısından olumsuz bir hava koşulu beklenmiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağmur ihtimali düşük görünüyor. Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, İzmir'de günün büyük bölümünün yağışsız geçmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde bulutluluk artabilir ancak yağmur beklentisi ön planda değil. Açık alan planları için hava koşulları genel olarak elverişli.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da 24 Aralık günü yağmur beklenmiyor. İç Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Ankara'da bulutlu ve yer yer kapalı bir gökyüzü öngörülüyor. Yağışsız geçmesi beklenen günde, sabah ve gece saatlerinde serinlik daha belirgin hissedilebilir. Günlük rutinleri etkileyecek bir hava olumsuzluğu beklenmiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün yağmur ihtimali diğer büyük şehirlere göre daha yüksek. Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan nemli hava nedeniyle özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağış görülebilir. Kısa süreli ve yerel etkili olması beklenen yağışların, zaman zaman kuvvetlenme ihtimali bulunuyor. Açık alanda planı olanların dikkatli olması ve güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da 24 Aralık Çarşamba günü yağmur beklenmiyor. Marmara Bölgesi genelinde olduğu gibi Bursa'da da bulutlu bir hava hakim olacak. Gün boyunca yağışsız geçmesi beklenen kentte, serin hava etkisini sürdürebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün için belirgin bir yağmur beklentisi bulunmuyor. Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentte bulutluluk zaman zaman artsa da günün genelinde yağışsız bir hava öngörülüyor. Nem oranı nedeniyle hava serin ve kapalı hissedilebilir ancak yağmur ihtimali düşük seviyede seyrediyor.