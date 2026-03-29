Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE OPET İLK DEVREYİ ÜSTÜN TAMAMLADI

Karşılaşmaya her iki takım da tutuk başladı ve ilk çeyrek Fenerbahçe Opet'in 18-17'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe, soyunma odasına 39-31 önde gitmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA FARK DAHA DA AÇILDI

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe Opet, rakibi Galatasaray'a adeta şans tanımayarak üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi.

FENERBAHÇE SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Opet, daha da zorlu geçmesi beklenen derbiyi 85-70 kazanarak play-off final serisinde 1-0 öne geçti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI 1 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçti. Play-off final serisinin ikinci maçı, 1 Nisan Çarşamba günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Fatih Kocatürk
