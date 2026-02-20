Bugün yağmur var mı? 20 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

20 Şubat Cuma günü hava durumu raporları, vatandaşların günlük planlarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Sıcaklıklar, yağış ihtimalleri ve rüzgârın yön ile hızı, özellikle dış mekân aktiviteleri ve seyahatler açısından belirleyici oluyor. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, il il güncel tahminlerin takip edilmesini öneriyor. Tüm detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

20 Şubat Cuma günü İstanbul'da yağış bekleniyor. Hava genel olarak bulutlu ve aralıklı sağanak şeklinde yağmur etkili olabilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 20 Şubat Cuma hafif yağmur öngörülüyor. Gün boyunca ara ara yağışlar görülebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 20 Şubat Cuma özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir, alçak kesimlerde ise hafif sağanak yağmur etkili olabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 20 Şubat Cuma yağışlar bekleniyor. Sağanak yağmur yer yer etkili olabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 20 Şubat Cuma kısa süreli yağmur etkili olabilir. Gün genelinde hava parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı olacak.