Haberler

Bugün yağmur var mı? 2 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 2 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Şubat Pazartesi itibarıyla yurt genelinde kış koşulları etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar, il il beklenen sıcaklıklar, yağış olasılıkları ve rüzgârın yönü ile hızını takip ederek günlük planlarını şekillendiriyor. Günün hava durumu tahminleri, dışarı çıkacaklar için belirleyici oluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 2 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

2 Şubat Pazartesi günü için açıklanan güncel hava durumu tahminleri, günlük programlarını planlamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın yön ile hızı yakından takip edilirken; meteoroloji uzmanları ani ve yerel hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il beklenen hava koşullarına dair detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir; hava sıcaklığı gün boyu 7-12°C civarında seyredecek ve rüzgâr zaman zaman hissedilir şekilde esecek.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve özellikle öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur görülebilir; nem oranı yüksek olacak, rüzgâr hafif ve yer yer orta şiddette esecek.

Bugün yağmur var mı? 2 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 2 Şubat'ta bulutlu ve zaman zaman parçalı güneşli bir hava bekleniyor; hafif karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da genel olarak yağışlar sınırlı olacak ve gündüz sıcaklığı 3-8°C arasında olacak.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, özellikle sahil kesimlerinde etkili olması muhtemel; hava sıcaklığı 12-18°C arasında değişecek ve rüzgâr ara sıra kuvvetli esecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün boyunca yer yer kısa süreli hafif sağanak yağışlar bekleniyor; sabah ve öğle saatlerinde yağışlar etkili olabilir, hava sıcaklığı 8-13°C civarında olacak ve nem yüksek seyredecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda