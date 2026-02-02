Bugün yağmur var mı? 2 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

2 Şubat Pazartesi günü için açıklanan güncel hava durumu tahminleri, günlük programlarını planlamak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın yön ile hızı yakından takip edilirken; meteoroloji uzmanları ani ve yerel hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il beklenen hava koşullarına dair detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir; hava sıcaklığı gün boyu 7-12°C civarında seyredecek ve rüzgâr zaman zaman hissedilir şekilde esecek.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve özellikle öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur görülebilir; nem oranı yüksek olacak, rüzgâr hafif ve yer yer orta şiddette esecek.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 2 Şubat'ta bulutlu ve zaman zaman parçalı güneşli bir hava bekleniyor; hafif karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da genel olarak yağışlar sınırlı olacak ve gündüz sıcaklığı 3-8°C arasında olacak.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, özellikle sahil kesimlerinde etkili olması muhtemel; hava sıcaklığı 12-18°C arasında değişecek ve rüzgâr ara sıra kuvvetli esecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün boyunca yer yer kısa süreli hafif sağanak yağışlar bekleniyor; sabah ve öğle saatlerinde yağışlar etkili olabilir, hava sıcaklığı 8-13°C civarında olacak ve nem yüksek seyredecek.