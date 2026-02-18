Bugün yağmur var mı? 18 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

18 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminleri, yurt genelinde yakından izleniyor. Gün boyunca sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceği, beklenen yağış ihtimali ve rüzgârın kuvveti vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken; özellikle dışarı çıkacaklar ve seyahat planı bulunanlar için il bazlı güncel veriler önem taşıyor. Detaylı değerlendirme ve son tahminler haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Zaman zaman rüzgârın da etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gün içinde yer yer etkili olabilecek yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de gündemde.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da aralıklı sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yağmur etkili olabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün içerisinde hafif ve yer yer orta kuvvette yağmur geçişleri tahmin ediliyor.