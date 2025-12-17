Bugün yağmur var mı? 17 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

17 Aralık'ta yurt genelinde beklenen hava durumu, gününü planlayan vatandaşların radarına girdi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yağış olup olmayacağı araştırılırken, sıcaklık değerleri ve olası hava değişimleri de merak ediliyor. Günlük yaşamı etkileyebilecek meteorolojik gelişmelere ilişkin güncel tahminler ve şehir şehir hava durumu ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

17 Aralık itibarıyla yurt genelinde hava durumu yakından takip ediliyor. Güncel tahminlere göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, hava genel olarak parçalı bulutlu ve açık seyredecek. Yağışlı sistemlerin etkisinin sınırlı kalacağı bir gün öngörülüyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Bugün için büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde yağmur beklentisi bulunmuyor. Bölgesel ve kısa süreli hava değişimleri dışında yaygın bir yağış sistemi öne çıkmıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 17 Aralık günü yağmur beklenmiyor. Kent genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gün içinde yağış ihtimali düşük seviyede seyredecek.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de de bugün yağış öngörülmüyor. Hava az bulutlu ve açık olacak, günlük planları etkileyecek bir meteorolojik risk bulunmuyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün yağmur beklenmiyor. Hava açık ve sakin, yağışsız bir gün yaşanması bekleniyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da 17 Aralık'ta yağış ihtimali bulunmuyor. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da da bugün için yağmur tahmini yapılmıyor. Parçalı bulutlu bir hava ile günün geçmesi bekleniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün yağış beklenmiyor. Marmara genelinde olduğu gibi kentte de yağışsız ve sakin bir hava öne çıkıyor.