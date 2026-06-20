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"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
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Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından "işkenceye uğradığı" yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaların aksine olayla ilgili tüm kamera kayıtlarının savcılığa teslim edildiği ve yapılan incelemeler sonucunda görevliler hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. İnfaz koruma memurlarının güvenliği sağlama amacıyla müdahalede bulunduğu belirtildi.

  • Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart 2025'te infaz koruma memurları hakkında takipsizlik kararı verdi.
  • Volkan Ayvazlı'nın, 7 Şubat 2025'te koğuşta başka bir hükümlüye asma kilitten yaptığı delici aletle saldırdığı iddia edildi.
  • Olayla ilgili tüm kamera kayıtları savcılığa teslim edildi; 'kayıtların gizlendiği' iddiası yalanlandı.

Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından işkenceye uğradığı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili haberlerde gerçek bambaşka çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve olayla ilgili yürütülen adli süreçte görevliler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

OLAYIN PERDE ARKASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, 7 Şubat 2025 tarihinde cezaevinin A-23 koğuşunda meydana geldi. Hükümlüler arasında çıkan kavgada Volkan Ayvazlı'nın kendi imkanlarıyla asma kilitten yaptığı delici bir aletle aynı koğuşta bulunan başka bir hükümlüye saldırdığı öne sürüldü.

Kavgada kullanılan kesici aletler

Kavga sırasında yardım talebinde bulunulması üzerine koğuşa giren infaz koruma memurlarının, güvenliği sağlamak amacıyla müdahalede bulunduğu ve saldırgan tavrını sürdürdüğü belirtilen hükümlünün etkisiz hale getirilerek koğuş dışına çıkarıldığı ifade edildi.

"KAMERA KAYITLARI GİZLENDİ" İDDİASINA YANIT

Olayla ilgili koğuş içi ve koridor kameralarına ait tüm görüntüler eksiksiz şekilde Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Bazı yayın organlarında yer alan "kamera kayıtlarının gizlendiği" veya "kameraların kapatıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve diğer delillerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda infaz koruma memurlarının herhangi bir yaralama ya da kötü muamele eyleminde bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle 20 Mart 2025 tarihli kararla görevliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Kavga sonrası yaralanan mahkum

DİSİPLİN VE ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Adli kaynaklar, olayla ilgili kurum disiplin amirliği tarafından hazırlanan raporda da görevlilerin herhangi bir kasıt, kusur veya ihmalinin bulunmadığının değerlendirildiğini belirtti. Kavgaya karışan hükümlüler hakkında disiplin işlemlerinin uygulandığı, olayla ilgili adli soruşturmanın ise farklı yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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