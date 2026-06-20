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Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, A Milli Takım’ın Paraguay yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden 4 milli futbolcuyla ilgili “ağır risk” iddiasında bulundu. İşte detaylar...

  • Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'ndan 4 futbolcunun kendi maçlarına yasa dışı bahis oynadığını iddia etti.
  • Çakar, iddiaya konu futbolcuların isimlerinin baş harflerini S, A, B ve H olarak açıkladı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbol gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Çakar, milli takım kadrosunda yer alan bazı isimlerin yasa dışı bahis skandalına karıştığını öne sürdü.

''BEYLER BUYURUN, EMNİYETE GİDİYORUZ''

Milli takım bünyesindeki 4 futbolcunun, yürütülen bir soruşturma kapsamında kendi oynadıkları maçlar üzerine bahis oynadıklarının tespit edildiğini iddia eden Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı. Bu iddiaları daha önce de dile getirdiğini ancak kimseden bir yalanlama gelmediğini belirten ünlü yorumcu, "Mevcut konjonktürde uçak havalimanına indiğinde, pasaport kontrolünün hemen ardından bu 4 oyuncuya 'Beyler buyurun, emniyete gidiyoruz' deseler kimsenin şaşıracak durumu yok" şeklinde konuştu.

4 FUTBOLCUNUN İSMİNİN BAŞ HARFİNİ VERDİ

Bahis iddiasıyla karşı karşıya olan futbolcuların adli açıdan çok büyük risk altında olduğunu vurgulayan Çakar, bu futbolcuların baş harflerini vererek şu ifadeleri kullandı:

''Baş harfi Samsun’un S’si olan futbolcu çok ağır adli risk altında. Baş harfi Ahmet’in A’sı olan futbolcu oldukça ciddi bir riskle karşı karşıya. Baş harfi Balıkesir’in B’si olan futbolcu epey risk altında. Baş harfi Hakkari’nin H’si olan futbolcu da yine ağır adli risk taşıyan isimler arasında.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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