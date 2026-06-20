Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir özel okulda görev yapan İngilizce öğretmeni Burak Ü., iddiaya göre mahkeme kararıyla cinsiyet ve isim değişikliği gerçekleştirdi. Öğretmenin yeni ismiyle görevine devam etmesi üzerine bazı veliler duruma tepki gösterdi.

VELİLERE SEMİNER DAVETİ GÖNDERİLDİ

Akşam gazetesinin haberine göre; okul yönetimi, öğretmenin isim değişikliği süreciyle ilgili velilere bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, öğretmenin yeni ismi "Zoe Lila" ile görevine devam edeceği belirtilirken, "Cinsel Kimlik Gelişimi" konulu bir seminere davet yapıldığı ifade edildi.

VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Bazı velilerin yaşanan gelişmeler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikayette bulunduğu öğrenildi. Velilerin, öğretmenin görevine devam etmesine yönelik itirazlarını resmi mercilere taşıdığı belirtildi.

MEB'DEN İNCELEME VE SORUŞTURMA

Gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın pedagojik esaslar çerçevesinde değerlendirildiği ve genel denetim sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com