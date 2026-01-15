Bugün yağmur var mı? 15 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

15 Ocak'a dair hava durumu tahminleri, dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların radarında. Meteoroloji son verilerle sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisine dikkat çekerken, uzmanlar gün içinde ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İl il hava durumu detayları haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

15 Ocak itibarıyla İstanbul'da yağış beklenmiyor. Kent genelinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak ve gün boyunca yağmur etkisi gözlemlenmeyecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşebilir, ancak ciddi bir yağış söz konusu değil. Vatandaşların dışarıda plan yaparken buna göre hazırlık yapmaları yeterli.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün hafif sağanak olasılığı bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yer yer kısa süreli yağışlar görülebilir. Hava genellikle bulutlu olacak, ancak yağışın sürekliliği beklenmiyor. Açık alan aktiviteleri planlayanların yanına hafif bir yağmurluk alması faydalı olabilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 15 Ocak'ta yağış beklenmiyor. Hava açık ve soğuk geçecek, gündüz sıcaklıkları düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgâr zaman zaman hissedilebilir, bu nedenle dışarı çıkacakların kalın giysiler tercih etmesi öneriliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da bugün öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili olabilir. Hava sıcaklığı ılıman olacak, ancak aniden başlayabilecek yağışlara karşı tedbirli olmak faydalı. Açık alan etkinlikleri planlayanların şemsiye veya yağmurluk bulundurması öneriliyor.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da hafif yağış bekleniyor. Günün bazı saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir, ancak gün genelinde hava bulutlu ve ara ara güneş açabilir. Dışarıda plan yapanların yağış ihtimaline göre hazırlıklı olması iyi olur.