Bugün yağmur var mı? 12 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
12 Şubat Perşembe günü Türkiye genelinde kış havası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, bazı bölgelerde beklenen yağışlar ve rüzgârın zaman zaman artan etkisi günlük yaşamı şekillendirebiliyor. Peki, bugün yağmur var mı? 12 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

12 Şubat Perşembe günü için açıklanan hava tahminleri, yurt genelinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde sıcaklıkların seyri, olası yağış geçişleri ve rüzgârın etkisi merak edilirken; uzmanlar ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecekler ve yolculuk planı yapanlar için il il güncel hava durumu verileri önem taşıyor. Ayrıntılı analiz ve tahminler haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

12 Şubat Perşembe günü İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Havanın gün boyunca çok bulutlu olması öngörülüyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de de yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Gün içinde bulutlu bir hava hâkim olurken kısa süreli sağanak ihtimali bulunuyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da aralıklı yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Hava genel olarak bulutlu olacak, zaman zaman hafif yağış görülebilecek.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış ihtimali öne çıkıyor. Kıyı kesimlerde yağışın etkili olması bekleniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülebilir. Gün boyunca bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık olarak değişebileceği göz önünde bulundurularak, güncel tahminlerin takip edilmesi faydalı olacaktır.

