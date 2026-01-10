Haberler

Bugün yağmur var mı? 10 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
10 Ocak'a ilişkin paylaşılan son hava durumu tahminleri, günlük planlarını hava koşullarına göre yapmak isteyen vatandaşların odağında yer alıyor. İl il beklenen sıcaklıklar, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, meteoroloji uzmanları gün boyunca yaşanabilecek ani değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, bugün yağmur var mı? 10 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

10 Ocak için açıklanan güncel hava durumu tahminleri, yurt genelinde planlarını hava koşullarına göre yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Meteoroloji verileri; sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın hissedilen etkisiyle günün nasıl geçeceğine dair ipuçları sunuyor. Uzmanlar, gün içinde yaşanabilecek ani değişimlere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, il il ayrıntılı tahminler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca yer yer yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hafif ve aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Gün içinde yağışın etkisini zaman zaman kaybetmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da yağış ihtimali düşük görünüyor. Havanın parçalı bulutlu seyretmesi, yağışın ise yerel ve kısa süreli olması bekleniyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yerel sağanaklar etkili olabilir.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da gün içerisinde yağmur bekleniyor. Zaman zaman etkisini artırabilecek yağışlara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

