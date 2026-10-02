Bugün Taşacak Bu Deniz var mı, Taşacak Bu Deniz bugün başlıyor mu?

Cuma akşamlarının sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ilgili merakı her geçen gün artırıyor. "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı?" ve "Taşacak Bu Deniz bugün başlıyor mu?" soruları, dizinin hayranları tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Adil ve Esme'nin hikâyesinin nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, dizinin ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Taşacak Bu Deniz yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle bugün, 2 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana geliyor. Dizinin 32. bölümü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Böylece yaklaşık dört aylık bekleyiş sona eriyor ve yapım, cuma akşamlarındaki yerini yeniden alıyor.