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4 Ekim Pazar günü sınav gündemi, sınava girecek adayların ve yakınlarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 4 Ekim Pazar hangi sınav var? Hafta sonu hangi sınav yapılacak? Detaylar...

4 EKİM PAZAR GÜNÜ SINAV VAR MI?

4 Ekim 2026 Pazar günü sınav olup olmadığı, hafta sonu sınav takvimini takip eden adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre 4 Ekim 2026 Pazar günü KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştirilecek.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

4 Ekim Pazar günü yapılacak sınav 2026 KPSS Ön Lisans olacak. Sınavın saat 10.15’te başlaması ve 130 dakika sürmesi planlanıyor.

ÖSYM’nin sınav takviminde KPSS Ön Lisans tarihi 4 Ekim 2026 olarak belirtilirken, MEB’in 2026 sınav uygulama takviminde de KPSS Ön Lisans tarihi aynı gün olarak yer alıyor.

Adayların sınava ilişkin işlemleri ve sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Sistemde 2026-KPSS Ön Lisans için sınava giriş belgesi döküm işleminin 24 Eylül 2026'da başladığı görülüyor.

Kısacası: 4 Ekim 2026 Pazar günü KPSS Ön Lisans sınavı var. Sınav 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek.