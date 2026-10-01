Bugün milli maç var mı, bugün Türkiye maçı var mı?

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UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlarken "Bugün Türkiye maçı var mı?" sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Bugün Almanya-Sırbistan, Yunanistan-Hollanda ve Danimarka-Portekiz gibi dikkat çeken maçlar oynanacak, ancak A Milli Takım bugün sahada olmayacak. Türkiye'nin Belçika deplasmanındaki kritik mücadelesi yarın saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Milli maçın tüm detayları ve 1 Ekim maç programı haberimizde.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 2 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Ay-Yıldızlıların zorlu deplasmanda oynayacağı mücadelenin tüm yayın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan üçüncü haftayla devam ediyor. Belçika ile Türkiye arasındaki kritik karşılaşma 2 Ekim 2026 Cuma akşamı oynanacak. Grupta puan hanesini artırmak isteyen milli takım, güçlü rakibi karşısında önemli bir sınav verecek.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli maçın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak belirlendi. Futbolseverler, Cuma akşamı prime time kuşağında A Milli Takım'ı ekran başından takip edebilecek.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı uydu ve dijital platformlardan izlemek isteyenler için ATV'nin kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

Platformların kanal numaralarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesine göz atmanız önerilir.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve resmi mobil uygulamasını kullanabilecek. Yoğun izlenme nedeniyle internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Belçika'nın Liège şehrindeki Stade Maurice Dufrasne'da oynanacak. Sclessin olarak da bilinen stadyum, atmosferiyle Belçika futbolunun en dikkat çeken arenalarından biri olarak biliniyor.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI ÖZET BİLGİLER

• Karşılaşma: Belçika - Türkiye

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup (3. hafta)

• Tarih: 2 Ekim 2026, Cuma

• Saat: 21.45 (TSİ)

• Stadyum: Stade Maurice Dufrasne, Liège

• Yayın: ATV