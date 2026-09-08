Bugün maç var mı? 8 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun lig aşaması başlarken, Avrupa futbolunun dev ekipleri bugün sahaya çıkacak. “Bugün maç var mı?”, “8 Eylül Salı kimin maçı var?”, “Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
8 Eylül Salı günü ekran başına geçerek futbol heyecanını takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve yayın detaylarını mercek altına alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk maçlarının oynanacağı günde Real Madrid, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2026 Salı maç programı...
8 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI
- 07.00 - İspanya LaLiga - S Sport
- 07.15 - Manisa FK - Bursaspor - TRT Spor
- 19.45 - Club Brugge - Aston Villa - Tabii
- 19.45 - AEK Atina - LASK Linz - Tabii
- 22.00 - Lille - Real Betis - Tabii
- 22.00 - Porto - Manchester City - Tabii
- 22.00 - Real Madrid - Inter - Tabii
- 22.00 - Borussia Dortmund - Villarreal - Tabii