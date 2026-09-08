Bugün maç var mı? 8 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Eylül Salı günü ekran başına geçerek futbol heyecanını takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve yayın detaylarını mercek altına alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk maçlarının oynanacağı günde Real Madrid, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2026 Salı maç programı...

8 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

07.00 - İspanya LaLiga - S Sport

07.15 - Manisa FK - Bursaspor - TRT Spor

19.45 - Club Brugge - Aston Villa - Tabii

19.45 - AEK Atina - LASK Linz - Tabii