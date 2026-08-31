Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanının devam ettiği 31 Ağustos Pazartesi günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Süper Lig'deki mücadelelerin yanı sıra Avrupa liglerinde oynanacak maçlar da dikkat çekiyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...

31 AĞUSTOS PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

14:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

17:00 - Dünyadan Futbol - HT Spor

19:30 - Lecce - Roma - S Sport 2

20:00 - Transfer Raporu - A Spor

20:30 - Osasuna - Getafe - S Sport Plus

21:00 - Skorboard - A Spor

21:30 - Dakika Skor - TRT Spor