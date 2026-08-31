Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
31 Ağustos 2026 Pazartesi günü futbolseverler, günün maç programını araştırmaya başladı. Türkiye'den ve Avrupa'dan sahaya çıkacak takımlar merak edilirken, özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar futbol gündeminde öne çıkıyor. "Bugün maç var mı?", "Kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor.
Futbol heyecanının devam ettiği 31 Ağustos Pazartesi günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Süper Lig'deki mücadelelerin yanı sıra Avrupa liglerinde oynanacak maçlar da dikkat çekiyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...
31 AĞUSTOS PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI
- 14:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
- 17:00 - Dünyadan Futbol - HT Spor
- 19:30 - Lecce - Roma - S Sport 2
- 20:00 - Transfer Raporu - A Spor
- 20:30 - Osasuna - Getafe - S Sport Plus
- 21:00 - Skorboard - A Spor
- 21:30 - Dakika Skor - TRT Spor
- 21:30 - Beşiktaş - Çorum FK - beIN Sports 2
- 21:30 - Amed SK - Trabzonspor - beIN Sports 1
- 21:45 - Dijon - Saint Etienne - beIN Sports 5
- 21:45 - Atalanta - Bologna - S Sport Plus
- 22:00 - Aston Villa - Arsenal - beIN Sports 3
- 22:15 - Devre Arası - A Spor
- 22:30 - Barcelona - Rayo Vallecano - S Sport 2
- 22:30 - Skorboard - A Spor
- 23:30 - 90+1 - A Spor
- 23:30 - Stadyum - TRT Spor